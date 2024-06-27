×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#AVUSTURYA#Max Verstappen
Formula 1de heyecan Avusturyada devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:29

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Avusturya Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Avusturya Grand Prix'si ile devam edecek.

Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde, 71 tur üzerinden düzenlenecek etapta sprint eleme turları, yarın TSİ 17.30, sprint yarışı 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00, yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 7, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 219 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

3. Charles Leclerc (Monako): 148

4. Carlos Sainz (İspanya): 116

5. Sergio Perez (Meksika): 111

Takımlar

1. Red Bull: 330

2. Ferrari: 270

3. McLaren: 237

4. Mercedes: 151

5. Aston Martin: 58

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#AVUSTURYA#Max Verstappen

BAKMADAN GEÇME!