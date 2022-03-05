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Formula 1'de Haas, Mazepin ve Rus sponsor ile yollarını ayırdı!

#Nikita Mazepin#Haas#Formula 1
Formula 1de Haas, Mazepin ve Rus sponsor ile yollarını ayırdı

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve Rus sponsor firması Uralkali ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve takımın isim sponsoru Uralkali ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bahreyn'de düzenlenecek sezonun ilk yarışına 2 hafta kala alınan karar resmi olarak duyrulurken, Rusya-Ukrayna savaşının barış içinde bir an önce sona ermesi temenni edildi.

Haas'tan yapılan açıklamada, "Formula 1 camiasının tamamında olduğu gibi takım olarak biz de Ukrayna'nın işgali karşısında şoke olmuş ve üzüntü duymuş haldeyiz ve yaşanan savaşın hızlı ve barışçıl b ir şekilde sona ermesini istiyoruz" denildi.

Uralkali firmasının Nikita Mazepin'in babasına ait olduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri olması sebebiyle sponsorluğun sona erdirildiği belirtildi.

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#Nikita Mazepin#Haas#Formula 1

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