Formula 1'de Fernando Alonso'nun büyük şansızlığı! Bir sandviç yüzünden...

Spor Arena Dış Haber | Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'ine 9. sırada başlayan Alpine pilotu Fernando Alonso, fren sorunu yaşayarak yarışa veda etmişti.

39 yaşındaki İspanyol pilot, yarışın ardından ''Yarışı bitirmek için sabırsızlanıyordum fakat mümkün değildi. Maalesef bazı sorunlarımız vardı. Sonunda frenler nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldık. Yine de benim için heyecan verici bir yarıştı. Açıkçası bunu nasıl açıklayacağımı tam bilmiyorum fakat, biraz adrenalin patlaması yaşıyorsunuz.'' sözlerini kullanmıştı.

SORUNUN NEDENİ BİR SANDVİÇ...

Alonso'nun arabasındaki fren sorununun nedeni ise ortaya çıktı. Frenlerdeki sorun, bir sandviç ambalajının fren kanallarından birine saptanması olarak açıklandı...

''FREN SİSTEMİNİ BOZMUŞ''

Yaşanan bu ilginç olayı Alphine Takım Müdürü Marcin Budkowski açıklarken ''İlk pit stopta arabanın performansının azaldığını gördük. İkinci pit stopta ise Fernando'nun aracının fren bölümüne bir sandviç ambalajının sıkıştığı ortaya çıktı. Bu da frenlerde aşırı ısınmaya yol açmış ve fren sistemini bozmuş. Biz de güvenlik endişesi nedeniyle Fernando'yu garaja aldık. Onun için çok şansız bir başlangıç oldu.'' şeklinde konuştu.

Fernando Alonso, 9. başladığı Bahreyn GP'sinde bir ara 7. sıraya kadar yükselmesine rağmen daha sonra gerilere düşmüştü. Özellikle iki eski şampiyon Fernando Alonso ve Sebastian Vettel arasında orta sıralarda yaşanan çekişme heyecan yaratmıştı.

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