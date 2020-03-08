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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:04,Son Güncelleme:/

Formula 1'de Bahreyn GP'si seyircisiz olacak

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Formula 1'de Bahreyn GP'si seyircisiz olacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bahreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.

2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

Formula 1de Bahreyn GPsi seyircisiz olacak

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