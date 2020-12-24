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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix!

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Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix!
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Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

İstanbul Park'taki Formula 1 yarışını Serhan Acar böyle anlattıTürkiye Grand Prix İstanbul Park'taki Formula 1 yarışını anlatan spiker Serhan Acar, son anlarda yaşadığı heyecan sosyal medyada büyük ilgi gördü.
daha fazla video için

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

1 Türkiye Grand Prix 33
2 İtalya Grand Prix 25
3 Sakhir Grand Prix 18
4 Avusturya Grand Prix 5
5 Toskana Grand Prix 4

Formula 1de 2020 sezonunun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix

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