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Formula 1'da ilk yarÄ±ÅŸ bu hafta... Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸ programÄ±

#Formula 1#Formula 1 Takvimi#Formula 1 YarÄ±ÅŸ ProgramÄ±
Formula 1da ilk yarÄ±ÅŸ bu hafta... Formula 1 hangi kanalda, saat kaÃ§ta Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸ programÄ±

Formula 1 heyecanÄ± bu hafta baÅŸlÄ±yor. Bahreyn'de dÃ¼zenlenecek sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± sÄ±ralama turlarÄ± ile baÅŸlayacak. YarÄ±ÅŸ 20 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak. Hafta sonu Bahreyn Grand Prix'si ile baÅŸlayacak 2022 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda 10 takÄ±m, 14 farklÄ± Ã¼lkeden 20 pilotla yarÄ±ÅŸlara katÄ±lacak. Formula 1 severler yarÄ±ÅŸ programÄ±nÄ± ve yayÄ±nlanacaÄŸÄ± kanal bilgilerini merak ediyorlar. Ä°ÅŸte canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve yarÄ±ÅŸ programÄ±

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Formula 1 de heyecan dolu 2022 takvimi bu hafta Bahreyn Grand Prix'i ile start alÄ±yor. Motor sporlarÄ± sevenlerin gÃ¶zÃ¼ bu hafta baÅŸlayacak yarÄ±ÅŸlara Ã§evrildi. PekiÂFormula 1 hangi kanalda, saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸ programÄ±

FORMULA 1 HANGÄ° KANALDA, SAAT KAÃ‡TA?

18 Mart 15:00 Formula 1 Antrenman

19 Mart 18:00 Formula 1 YarÄ±ÅŸ Bahreyn

2022 Takvimi

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda 2022 takvimi:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 MayÄ±s: Miami Grand Prix
22 MayÄ±s: Ä°spanya Grand Prix
29 MayÄ±s: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: BÃ¼yÃ¼k Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 AÄŸustos: BelÃ§ika Grand Prix
4 EylÃ¼l: Hollanda Grand Prix
11 EylÃ¼l: Ä°talya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 KasÄ±m: Brezilya Grand Prix
20 KasÄ±m: Abu Dabi Grand Prix

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Pilotlar ve takÄ±mlarÄ±

2022 sezonunda yarÄ±ÅŸacak takÄ±mlar ve pilotlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Mercedes: Lewis Hamilton, George RussellÂ 
Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz JrÂ 
Aston Martin: Sebastian Vettel, Lance Stroll
Haas: Kevin Magnussen, Mick SchumacherÂ 
Red Bull: Max Verstappen, Sergio PerezÂ 
McLaren: Daniel Ricciardo, Lando NorrisÂ 
Williams: Nicholas Latifi, Alexander AlbonÂ 
Alpine: Esteban Ocon, Fernando AlonsoÂ 
AlphaTauri: Pierre Gasly, Yuki TsunodaÂ 
Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Guanyu ZhouÂ 

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