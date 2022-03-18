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Formula 1 de heyecan dolu 2022 takvimi bu hafta Bahreyn Grand Prix'i ile start alÄ±yor. Motor sporlarÄ± sevenlerin gÃ¶zÃ¼ bu hafta baÅŸlayacak yarÄ±ÅŸlara Ã§evrildi. PekiÂFormula 1 hangi kanalda, saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸ programÄ±

FORMULA 1 HANGÄ° KANALDA, SAAT KAÃ‡TA?

18 Mart 15:00 Formula 1 Antrenman

19 Mart 18:00 Formula 1 YarÄ±ÅŸ Bahreyn

2022 Takvimi

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda 2022 takvimi:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix

27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan: Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 MayÄ±s: Miami Grand Prix

22 MayÄ±s: Ä°spanya Grand Prix

29 MayÄ±s: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: BÃ¼yÃ¼k Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 AÄŸustos: BelÃ§ika Grand Prix

4 EylÃ¼l: Hollanda Grand Prix

11 EylÃ¼l: Ä°talya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 KasÄ±m: Brezilya Grand Prix

20 KasÄ±m: Abu Dabi Grand Prix

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Pilotlar ve takÄ±mlarÄ±

2022 sezonunda yarÄ±ÅŸacak takÄ±mlar ve pilotlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Mercedes: Lewis Hamilton, George RussellÂ

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz JrÂ

Aston Martin: Sebastian Vettel, Lance Stroll

Haas: Kevin Magnussen, Mick SchumacherÂ

Red Bull: Max Verstappen, Sergio PerezÂ

McLaren: Daniel Ricciardo, Lando NorrisÂ

Williams: Nicholas Latifi, Alexander AlbonÂ

Alpine: Esteban Ocon, Fernando AlonsoÂ

AlphaTauri: Pierre Gasly, Yuki TsunodaÂ

Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Guanyu ZhouÂ