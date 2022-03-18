Formula 1 de heyecan dolu 2022 takvimi bu hafta Bahreyn Grand Prix'i ile start alÄ±yor. Motor sporlarÄ± sevenlerin gÃ¶zÃ¼ bu hafta baÅŸlayacak yarÄ±ÅŸlara Ã§evrildi. PekiÂFormula 1 hangi kanalda, saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸ programÄ±
FORMULA 1 HANGÄ° KANALDA, SAAT KAÃ‡TA?
18 Mart 15:00 Formula 1 Antrenman
19 Mart 18:00 Formula 1 YarÄ±ÅŸ Bahreyn
2022 Takvimi
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda 2022 takvimi:
20 Mart: Bahreyn Grand Prix
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 MayÄ±s: Miami Grand Prix
22 MayÄ±s: Ä°spanya Grand Prix
29 MayÄ±s: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: BÃ¼yÃ¼k Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 AÄŸustos: BelÃ§ika Grand Prix
4 EylÃ¼l: Hollanda Grand Prix
11 EylÃ¼l: Ä°talya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 KasÄ±m: Brezilya Grand Prix
20 KasÄ±m: Abu Dabi Grand Prix
Pilotlar ve takÄ±mlarÄ±
2022 sezonunda yarÄ±ÅŸacak takÄ±mlar ve pilotlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
Mercedes: Lewis Hamilton, George RussellÂ
Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz JrÂ
Aston Martin: Sebastian Vettel, Lance Stroll
Haas: Kevin Magnussen, Mick SchumacherÂ
Red Bull: Max Verstappen, Sergio PerezÂ
McLaren: Daniel Ricciardo, Lando NorrisÂ
Williams: Nicholas Latifi, Alexander AlbonÂ
Alpine: Esteban Ocon, Fernando AlonsoÂ
AlphaTauri: Pierre Gasly, Yuki TsunodaÂ
Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Guanyu ZhouÂ