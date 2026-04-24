Formula 1 yeniden İstanbul'da! Unutulmaz yarışların pisti geri döndü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen programda Formula 1 Türkiye GP'nin geri döndüğünü resmen açıkladı.

F1, 2027'DEN İTİBAREN 5 YIL TÜRKİYE'DE

Türkiye Grand Prix’si, 2027 yılından itibaren en az 5 yıl boyunca yeniden Formula 1 takviminde yer alacak.

Türkiye, 2005-2011 yılları arasında 9 kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapan İstanbul, dev organizasyona yeniden kavuşuyor.

İSTANBUL’DAKİ İLK YARIŞI KİMİ RAİKKONEN KAZANDI

Formula 1 Türkiye Grand Prix, İstanbul’daki İstanbul Park pistinde ilk kez 2005 yılında düzenlendi ve kısa sürede Formula 1 takviminin en sevilen yarışlarından biri haline geldi. İlk yarışı Kimi Räikkönen, o dönemki takımı McLaren ile kazandı. Bu yarış, Türkiye’nin Formula 1 dünyasına güçlü bir giriş yapmasını sağladı.

Haberin Devamı

MASSA 3 YIL ÜST ÜSTE ZAFERE UZANDI

Sonraki yıllarda pist, özellikle Felipe Massa ve takımı Ferrari için adeta bir uğur noktası oldu. Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez kazanarak İstanbul Park tarihine damga vurdu. 2009 yılında ise Jenson Button, o sezonun sürpriz takımı Brawn GP ile yarışı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

2010'DA TAKIM ARKADAŞLARI BİRBİRİNE GİRDİ

2010 yarışı, Red Bull Racing pilotları Mark Webber ve Sebastian Vettel arasındaki çarpışma ile hafızalara kazındı. Bu olay sonrası yarışı Lewis Hamilton, takımı McLaren ile kazandı.

2011’de ise Sebastian Vettel, Red Bull Racing ile galibiyete ulaştı ve bu yarış, Türkiye’nin uzun bir aradan önceki son yarışı oldu.

HAMİLTON 2020’DE 7. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU BURADA İLAN ETTİ

Haberin Devamı

Yarışlar 2020 yılında pandemi nedeniyle yeniden takvime alındı ve bu yarış, zorlu hava koşulları ve kaygan pist yüzeyiyle modern Formula 1’in en kaotik mücadelelerinden biri olarak öne çıktı. Lewis Hamilton, o yıl Mercedes ile kazandı.

Kariyerinin 7. şampiyonluğunu İstanbul'da elde eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in F1 tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan pilotu rekoruna da ortak oldu.

2021’de düzenlenen son İstanbul yarışında ise Valtteri Bottas, yine Mercedes adına rahat bir galibiyet elde etti.

FORMULA 1 CEO’SU VE FIA BAŞKANI DA KATILDI

Toplantıya Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de katıldı. Domenicali’nin, organizasyonun küresel yapısı ve Türkiye ile yürütülen iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali programda; "Milyonlarca hayranı olan Formula 1'in İstanbul'a geri döndüğü için çok mutluyuz. Sadece sporun değil, Türkiye'nin de tadını çıkaracağız." dedi.

PİSTTE MODERNİZASYON VE YEŞİL ENERJİ DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte ayrıca, İstanbul Park pistinde yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve F1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek "yeşil etkinlik" projeleri hakkında da detaylı bilgi verilmesi öngörülüyor.

ÜNLÜ 8. VİRAJIYLA F1 PİLOTLARININ DA GÖZDESİ

2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak. 5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında.

Haberin Devamı

Yarış için gelecek ziyaretçiler Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel alanlarını deneyimleyebilecek. Formula 1'in 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaştığı, tribünlerde ise toplam 6,7 milyon seyirciyi ağırladığı belirtildi. Organizasyonun aynı yıl sosyal medyada 2,3 milyar erişim elde ettiği de kaydedildi.

