Formula 1 yeniden İstanbul'da! Peki Formula 1 İstanbul Grand Prix'i hangi kanalda yayınlanıyor?

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1, 9 yıl sonra İstanbul'da tekrar düzenlenecek. 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. İstanbul Park'taki yarışlarda Raikkonen, Massa (3),Button, Hamilton ve Vettel galibiyete ulaştı



İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yaptı.

Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.

Şampiyonanın bu sezonki 14. etabı, 13-15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek. Böylece İstanbul, tarihte 8. kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak.

Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

İLK YARIŞI RAIKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.

MASSA'DAN ÜST ÜSTE ÜÇ GALİBİYET

Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı.

Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.

BÜYÜK BRİTANYALILAR İKİ KEZ ZAFERE UZANDI

İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi.

Brawn takımında Jenson Button 2009'da, McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton ise 2010'da yarışı birinci sırada bitirdi.

SON KAZANAN VETTEL

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı.

O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

9 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot podyum sevinci yaşadı. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.