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Motor Sporları
Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek

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Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'siyle sürecek. Peki Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Mercedes'in takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun 16. yarışı, önceki etabın yapıldığı Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan Uluslararası Bahreyn Pisti'nin yeni inşa edilen 3 bin 543 metrelik bölümünde düzenlenecek.

Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantileyen Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamayacağı yarışta yerini 22 yaşındaki Büyük Britanyalı George Russell alacak.

87 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sezonun 16. yarışı öncesi öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 11, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

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