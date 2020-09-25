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Spor Arena
Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Rusya

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Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Rusya
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışıyla sürecek. Peki Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 10. etabı, Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak.

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından yayınlanacak.

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda Formula 1de sıradaki durak Rusya

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, takım arkadaşı Valtteri Bottas, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Rusya'daki 10. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 63

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 325

2. Red Bull-Honda: 173

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 92

5. Renault: 83

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