Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Hollanda
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına, Hollanda ev sahipliği yapacak. Spor severler yarışların saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor... İşte Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinin canlı yayın bilgileri
Şampiyonanın 13. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek.
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
36 yıl sonra Formula 1'e geri dönecek Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 72 turluk yarış ise 5 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak. S Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 6, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 199,5
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
Takımlar klasmanı
1. Mercedes 310,5
2. Red Bull: 303,5
3. McLaren: 169
4. Ferrari: 165,5
5. Alpine: 80