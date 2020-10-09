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Spor Arena
Haber Giriş: 09.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Almanya

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Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Almanya
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışıyla sürecek. Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya yarışları öncesi son detaylar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 11. etabı, Almanya'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden yapılacak.

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından yayınlanacak.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Almanya'daki 11. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 205 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (Hollanda): 128

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 64

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 366

2. Red Bull-Honda: 192

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 104

5. Renault: 99

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