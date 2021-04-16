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Spor Arena
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Formula 1 yarışları ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

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Formula 1 yarışları ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek. Formula 1 tutkunları yarışların saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. İşte yarışların yayınlanacağı kanal ve detaylar

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Formula 1 2021 sezonu yarışları S Sport2 ve S Sport Plus’tan kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek.

Şampiyonanın Bahreyn'de düzenlenen ilk etabını Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

Imola Pisti'ndeki yarış öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 18

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12

5. Sergio Perez (Meksika): 10

 

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 41

2. Red Bull: 28

3. McLaren: 18

4. Ferrari: 12

5. AlphaTauri: 2

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