Formula 1 yarışları ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek. Formula 1 tutkunları yarışların saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. İşte yarışların yayınlanacağı kanal ve detaylar
İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Formula 1 2021 sezonu yarışları S Sport2 ve S Sport Plus’tan kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek.
Şampiyonanın Bahreyn'de düzenlenen ilk etabını Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.
Imola Pisti'ndeki yarış öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 18
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12
5. Sergio Perez (Meksika): 10
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 41
2. Red Bull: 28
3. McLaren: 18
4. Ferrari: 12
5. AlphaTauri: 2