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Formula 1 yarışları bu hafta var mı? F1 hangi kanalda, yarışlar saat kaçta?... Gözler Avustralya Grand Prix'sinde

#Formula 1#Formula 1 Saat Kaçta#Formula 1 Hangi Kanalda
Formula 1 yarışları bu hafta var mı F1 hangi kanalda, yarışlar saat kaçta... Gözler Avustralya Grand Prixsinde

Formula 1 yarışaları bu hafta Avustralya Grand Prix'sinde sahne alacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yıldır yarış takviminden çıkarılmış olan Avustralya, bu yıl tekrar takvime dahil oldu. Yarış severler haftanın yarış takvimini ve yarışların saatini merak ediyor. Peki F1 hangi kanalda, yarışlar saat kaçta?

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Formula 1 yarışları saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1 yarışları bu hafta 9 Nisan'da sıralama turları ile start alacak. Sıralama turları saat 09:00'da, yarış ise 10 Nisan pazar günü saat 08:00'de başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Pilotlar

1. Charles Leclerc: 45 puan
2. Carlos Sainz: 33 puan
3. Max Verstappen: 25 puan
4. George Russell: 22 puan
5. Lewis Hamilton: 16 puan

Takımlar

1. Ferrari: 78 puan
2. Mercedes: 38 puan
3. Red Bull: 37 puan
4. Alpine: 16 puan
5. Haas Ferrari: 12 puan

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