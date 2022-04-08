Formula 1 yarışları bu hafta var mı? F1 hangi kanalda, yarışlar saat kaçta?... Gözler Avustralya Grand Prix'sinde

Haberin Devamı

Formula 1 yarışları saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1 yarışları bu hafta 9 Nisan'da sıralama turları ile start alacak. Sıralama turları saat 09:00'da, yarış ise 10 Nisan pazar günü saat 08:00'de başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Pilotlar

1. Charles Leclerc: 45 puan

2. Carlos Sainz: 33 puan

3. Max Verstappen: 25 puan

4. George Russell: 22 puan

5. Lewis Hamilton: 16 puan

Takımlar

1. Ferrari: 78 puan

2. Mercedes: 38 puan

3. Red Bull: 37 puan

4. Alpine: 16 puan

5. Haas Ferrari: 12 puan