Formula 1 tutkusu misliyle Misli’de yaşanıyor! Sezonun İlk Yarışı Avustralya GP’de!

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Bahreyn Grand Prix’si ile başlayıp Abu Dhabi Grand Prix’si ile sona eren F1 2024 sezonu, 8 Aralık 2024’te 24 yarışın ardından bitti. 2021,2022 ve 2023 sezonlarının ardından sezonun bitmesine 2 yarış kala, Max Verstappen Las Vegas Grand Prix’inde şampiyonluğunu ilan etti. Verstappen, dört ve daha fazla sayıda şampiyon olan altıncı pilot olarak adını Formula 1 tarihine yazdırdı. Max Verstappen’le birlikte 3 senedir takım şampiyonluğunu elinde bulunduran Red Bull Racing için 2024 sezonu pek parlak geçmedi. İkinci pilotları olan Sergio Perez’in takım şampiyonası yolunda takıma yeterli puan kazandıramamasından dolayı Red Bull Racing Takımlar Şampiyonası’nda 3.olarak sezonu kapattı.

Takımlar Şampiyonası’nda kafa kafaya mücadele veren McLaren ve Ferrari için sezonun en önemli yarışı sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’i oldu. Charles Leclerc aldığı grid cezasından dolayı sezonun en önemli yarışlarından birine 19.sıradan başlamak zorunda kaldı. Aldığı iyi start ve yetenekleri sayesinde daha 20.tura bile gelmeden 4.sıraya yerleşti. Yarış liderliğini sürdüren Lando Norris’in peşinde bir diğer Ferrari pilotu olan Carlos Sainz vardı. İki Ferrari pilotu oldukça iyi bir yarış çıkarmasına rağmen, Lando Norris’i liderlikten etmeyi başaramadılar ve yarışın galibi Norris, takımlar şampiyonu ise McLaren oldu. Mclaren sezonu 666 puanla şampiyon olarak kapatırken, Ferrari ise 652 puanla ikincilikle ayrılmak zorunda kaldı.

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Lando Norris’in Abu Dabi GP zaferinin ardından McLaren 26 senedir beklediği şampiyonluğu kazandı. En son 1998 yılında David Coulthard ve Mika Hakkinen’in kullandığı MP4/13 aracıyla şampiyonluk sevinci yaşayan McLaren, eski şanlı günlerine dönmek için takımın başına Zak Brown’ı getirerek, yapılanma sürecine girdi. 2019’dan beri verilen emeklerin karşılığını sonunda geçtiğimiz sezon aldı. 2024 sezonunda aldıkları şampiyonlukla totalde 9 takımlar şampiyonluğu oldu.

En çok şampiyon olan F1 takımları:

Ferrari: 16

Williams 9

McLaren 9

Mercedes: 8

Lotus: 7

Red Bull: 6

2024’te F1’de önemli geçişler ve ayrılıklar

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Lewis Hamilton 12 yıllık ailesi Mercedes’i bırakıp Scuderia Ferrari’nin parçası oldu!

Formula 1 tarihinde yapılan en büyük takım değişikliklerinden biri 2024 F1 sezonunun başlamasına kısa bir süre kalmışken gerçekleşti. 2013 yılından beri Mercedes ailesinin en önemli üyesi olan Lewis Hamilton, 2025 sezonunda Formula 1’in en ikonik ve köklü takımlarından biri olan Scuderia Ferrari takımına katılacağını açıkladı. Mercedes ile 1+1 senelik sözleşmesi olan Lewis Hamilton’ın eğer Mercedes’in zirve mücadelesinde uzak kaldığını ve kendisine rekabetçi bir araç verilmediğini düşünürse 2024 sezonunun sonunda takımdan ayrılma seçeneği vardı. Formula 1’de 7 kez dünya şampiyonluğuna sahip olan Hamilton artık 40 yaşına geldiğinden dolayı emekli olmadan 8. dünya şampiyonluğunu da alarak en fazla şampiyonluk rekorunu elinde tutan pilot olarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Hamilton’un Ferrari’ye geçişi sezon henüz başlamadan açıklandığı için iki takımda da dengeleri oldukça değiştirdi. 2024 sezonuna güçlü başlamayı uman Mercedes için takımı bugün olduğu yere taşıyan ve aldıkları 8 takım şampiyonluğunun da başrolü olan Lewis Hamilton’un daha sezon başlamadan sene sonunda Ferrari’ye geçeceğini açıklaması takımın içinde büyük bir boşluk yarattı. Aynı zamanda 2023 Formula 1 sezonunda Redbull dışında tek Grand Prix kazananı olan Carlos Sainz da sezon sonunda Ferrari’den gönderileceğini öğrendi.

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Efsane mühendis Adrian Newey 19 yıllık birlikteliğe son verdi!

Redbull’la olan 19 yıllık birlikteliğine son vereceğini geçtiğimiz sene mayıs ayında açıklayan, Formula 1’in efsane mühendisi Adrian Newey’i kadrosuna katmak için takımlar yarışa girdi. Son 32 yılda 14 şampiyonluk kazanan otomobilin tasarımcısı olan Newey için özellikle Ferrari ve Aston Martin kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Formula 1’de pilotun başarısının önemli olduğu kadar aracın da yarışın sonucunu belirleyen en önemli etkenlerden biri olması; Adrian Newey gibi büyük bir ismin 2025 yılının ilk çeyreğinde Redbull’dan ayrılacağını açıklaması Hamilton’un Ferrari’ye geçişinden sonraki en büyük olay haline geldi. Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll’le anlaşmaya varan Adrian Newey 5 yıllık bir sözleşmeye imza atarak Aston Martin’in geleceğine liderlik etmek için mart ayının sonuna doğru yeni takımının başına gelecek. FIA’nın belirlediği kurallar çerçevesinde yeni takımıyla çalışmaya başlamadan önce bir süre zorunlu izin yapması gereken Newey’in 2025 aracı çoktan tasarlandığı için 2026 sezonuna odaklanması bekleniyor. Her ne kadar Aston Martin’in bu sezonki aracını tasarlamamış olsa da takım içindeki sorunları çözmekte ve sezon boyu yapılacak geliştirmelerde aktif rol alacak olması bile Aston Martin’in gelecek hedefleri adına çok büyük bir artı olacak.

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Sezon sonu takım değiştiren ve F1’e veda eden pilotlar

Mercedes’le geçirdiği 12 sezonun ardından Ferrari’ye geçen Lewis Hamilton, Carlos Sainz’ı daha ilk yarışa çıkmadan sezon sonu koltuksuz bıraktı. Başarılı bir 2024 sezonu geçiren Carlos Sainz’ın daha büyük bir takımla anlaşması beklenirken 2025 sezonunda Williams için yarışacağı kesinleşti. Hamilton’dan boşalan Mercedes koltuğu ise Formula 2 pilotu Andrea Kimi Antonelli’nin oldu.

Haziran ayında Redbull ile sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Sergio Perez ise devamlı düşen performansı ve Takımlar Şampiyonası’nda Max’i tek başına bırakması, takımdan gönderilmesine sebep oldu. Yerine düşünülen isimler Redbull’un junior takımı Racing Bulls pilotları Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda iken sezon daha bitmeden, Ricciardo’nun beklenen performansı göstermemesinden dolayı sezon ortasında takımdan gönderilip yerine Liam Lawson’un getirilmesiyle, Redbull koltuğu hayal oldu. Redbull koltuğuna kim geçecek tartışmaları devam ederken, aylardır yedek pilot olarak bekleyen Liam Lawson’un test sürüşlerinde gösterdiği üstün performanstan dolayı 2025 sezonunda Max Verstappen’in yanında süreceği kesinleşmiş oldu.

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Daniel Ricciardo’nun gönderilmesi ve Liam Lawson’un da yeni sezonda Redbull’a geçmesiyle boşalan Racing Bulls koltuğu Formula 2 pilotu Isack Hadjar’ın oldu. Kick Sauber hem Valtteri Bottas hem de Zhou Guanyu ile sözleşme uzatmadı ve 2025 sezonu için Haas’tan ayrılan Nico Hülkenberg ile anlaştı. Nico’nun yanına Formula 2 şampiyonu Gabriel Bortoleto’nun geleceğini açıkladı. Takımsız kalan Valtteri Bottas yıllarca birlikte çalıştığı ailesinin yanına Mercedes yedek pilotu olarak dönerken Zhou Guanyu ise Ferrari yedek pilotu oldu.

Kick Sauber gibi Haas da iki pilotuyla da sözleşme uzatmadı ve 2024 sezonunda Carlos Sainz yerine yarışan ve ilk F1 yarışında puan toplamayı başaran Formula 2 pilotu Oliver Bearman’ı ve Alpine pilotu Esteban Ocon’u takımına kattı. İki yeni pilotun gelmesiyle takımsız kalan Kevin Magnussen’in F1 yolcuğu sona erdi. Esteban Ocon’un Haas’a geçişiyle boşalan koltuğuna ise Alpine yedek pilotu olan Jack Doohan getirildi.

Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc Lewis Hamilton

Oracle Red Bull Racing Max Verstappen Liam Lawson

McLaren F1 Team Lando Norris Oscar Piastri

Mercedes-AMG Petronas F1 Team George Russell Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin Aramco F1 Team Fernando Alonso Lance Stroll

Atlassian Williams Racing Alex Albon Carlos Sainz

Stake F1 Team Kick Sauber Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto

BWT Alpine F1 Team Pierre Gasly Jack Doohan

MoneyGram Haas F1 Team Esteban Ocon Oliver Bearman

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team Yuki Tsunoda Isack Hadjar

Formula 1 2025 Sezonu Yarış Takvimi

1 Avustralya GP 16 Mart 07:00

2 Çin GP 23 Mart 10:00

3 Japonya GP 6 Nisan 08:00

4 Bahreyn GP 13 Nisan 18:00

5 Suudi Arabistan GP 20 Nisan 20:00

6 Miami GP 4 Mayıs 23:00

7 Emilia Romagna GP 18 Mayıs 16:00

8 Monaco GP 25 Mayıs 16:00

9 İspanya 1 Haziran 16:00

10 Kanada 15 Haziran 21:00

11 Avusturya 29 Haziran 16:00

12 Büyük Britanya 6 Temmuz 17:00

13 Belçika 27 Temmuz 16:00

14 Macaristan 3 Ağustos 16:00

15 Hollanda 31 Ağustos 16:00

16 İtalya 7 Eylül 16:00

17 Azerbaycan 21 Eylül 14:00

18 Singapur 5 Ekim 15:00

19 ABD 19 Ekim 22:00

20 Meksika 26 Ekim 23:00

21 Brezilya 9 Kasım 18:00

22 Las Vegas GP 22 Kasım 09:00

23 Katar 30 Kasım 19:00

24 Abu Dabi 7 Aralık 16:00

Antrenman turu ve sıralama turu sonuçları

2025 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’inin birinci ve ikinci antrenman seansları Türkiye saatleriyle 14 Mart Cuma 04:30-05:30 ve 08:00-09:00 saatleri arasında yapıldı. Birinci antrenman seansını Lando Norris birincilik, Carlos Sainz ikincilik ve Charles Leclerc üçüncülükle kapattı. İkinci antrenman seansını zirvede tamamlayan isim ise Charles Leclerc oldu. Mclaren takımı da ikincilik ve üçüncülüğü alarak, antrenman seansını tamamladı. 15 Mart Cumartesi yapılan üçünü ve son antrenman seansında ise Oscar Piastri zirveye otururken, George Russell ikincilik ve son şampiyon Max Verstappen üçüncülükle turu sonlandırdı.

Pazar günkü yarışta büyük avantaj sağlayan etkenlerden biri olan sıralama turlarında ise geçen senenin şampiyonları McLarenler zirveye oturmuş durumda. Lando Norris yarışa ilk sıradan başlarken, takım arkadaşı Oscar Piastri ise ikinci sıradan onu takip edecek. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise yarışa üçüncü başlıyor. Bu sene çok fazla hayranın beklediği Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise beklenen performansı göstermedi ve yarışa 7-8 olarak başlayacaklar.

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Son şampiyon Max Verstappen’in sezona galibiyetle başlamasına verilen oran 4.30 iken, geçen sezonki en büyük rakibi Lando Norris bu yarışın favorisi konumunda ve oranı 2.55. Avustralya Grand Prix’inin en hızlı turuna verilen oranlar da ise Lando Norris yine favori ve oranı 3.30. Max Verstappen ve Charles Leclerc’e verilen oran ise 4.20. Takımlarda ise 1.86’lık oranı ile McLaren favori konumunda. McLaren’ı ise Ferrari 2.46, Redbull 3.75’lik oranlarla takip ediyor. Yarışta olası bir güvenlik aracının kullanılmamasına ise 1.80’lik oran veriliyor.