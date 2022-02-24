Formula 1, Türkiye'ye geri mi dönüyor! Bilet satış sayfası açılınca...

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Formula 1’in yeni sezondaki resmi bilet satış sitesinde Ukrayna kriziyle gündemde olan Rusya GP’nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix’si için sayfa açıldığı görüldü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix’nin bu gelişme ile birlikte Rusya’nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak konunun bir hata olduğu iddia edildi.