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Formula 1, Türkiye'ye geri mi dönüyor! Bilet satış sayfası açılınca...

#Formula 1#Türkiye#Rusya
Formula 1, Türkiyeye geri mi dönüyor Bilet satış sayfası açılınca...

2022 Formula 1 sezonuna çok az bir süre kalmışken, kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.

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Formula 1’in yeni sezondaki resmi bilet satış sitesinde Ukrayna kriziyle gündemde olan Rusya GP’nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix’si için sayfa açıldığı görüldü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix’nin bu gelişme ile birlikte Rusya’nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak konunun bir hata olduğu iddia edildi.

Formula 1, Türkiyeye geri mi dönüyor Bilet satış sayfası açılınca...

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