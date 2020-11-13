Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.

İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.

İlk antrenman turlarında 1 dakika 35.077 saniyelik derece yapan Hollandalı Verstappen, ikinci antrenman turlarını, süresini 7 saniyeye yakın geliştirerek 1.28.330 ile tamamladı.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.401 saniye gerisinde ikinci oldu.

İkinci antrenman turlarında performansını yükselten isimlerden Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 0.575 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.



Hamilton zamanını 11 saniyeden fazla geliştirdi



Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi.

İlk antrenman turlarında pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı.



Albon 5'inci, Vettel 8'inci sırada



İlk antrenman turlarını ikinci bitiren Red Bull'un Taylandlı sürücüsü Alexander Albon, ikinci antrenman turlarında 5. sırayı aldı.

Albon, 1.29.363'lük zamanıyla ilk antrenman turlarındaki derecesini yaklaşık 6 saniye geliştirdi.

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlar arasında bulunan Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise ilk antrenman turlarına göre 5,5 saniye iyi bir derece elde etti. İlk antrenman turlarını 5. bitiren Vettel, 1.30.022'lik süresiyle bu kez 8. oldu.

Red Bull'un istikrarı dikkati çekti



Türkiye Grand Prix'sinde ilk günün en istikrarlı takımı Red Bull oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, iki antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.

Verstappen, iki antrenman turunda da ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise ilk antrenman turlarını ikinci tamamlarken ikinci antrenman turlarında 5. sırayı elde etti.



İkinci antrenman turları sonuçları



Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark

1 Max Verstappen Red Bull 1.28.330

2 Charles Leclerc Ferrari 1.28.731 0.401

3 Valtteri Bottas Mercedes 1.28.905 0.575

4 Lewis Hamilton Mercedes 1.29.180 0.850

5 Alexander Albon Red Bull 1.29.363 1.033

6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.29.689 1.359

7 Pierre Gasly AlphaTauri 1.29.944 1.614

8 Sebastian Vettel Ferrari 1.30.022 1.692

9 Lance Stroll Racing Point 1.30.297 1.967

10 Lando Norris McLaren 1.30.735 2.405

11 Sergio Perez Racing Point 1.31.104 2.774

12 Esteban Ocon Renault 1.31.380 3.050

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.31.493 3.163

14 Carlos Sainz McLaren 1.31.498 3.168

15 Daniel Ricciardo Renault 1.31.660 3.330

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.31.932 3.602

17 George Russell Williams 1.32.302 3.972

18 Romain Grosjean Haas 1.32.570 4.240

19 Kevin Magnussen Haas 1.32.807 4.477

20 Nicholas Latifi Williams 1.33.488 5.158