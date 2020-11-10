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Hürriyet
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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?
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Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayımlanacak.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prixsi saat kaçta, hangi kanalda

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