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Formula 1 Türkiye GP’sinde favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

#Formula 1#Max Verstappen#Lewis Hamilton
Formula 1 Türkiye GP’sinde favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

Formula 1 pilotlar klasmanında ilk 2 sırada yer alan sürücüler, İstanbul’da da favori. McLaren Mercedes pilotu Hamilton, Türkiye GP’si öncesi 246,5 puanla birinci. Red Bull’dan Verstappen ise sadece 2 puan gerisinde.

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Spor Servisi / Koray DURKAL - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in mücadelesine sahne olacak.

Bu sezon 5’i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan McLaren Mercedes pilotu Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

7’si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Red Bull pilotu Verstappen ise 244,5 puanla ikinci sırada. Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

Mercedesten Lewis Hamilton kararı Türkiye GPye son sıradan mı başlayacak

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12 EYLÜL’DE ÇARPIŞMIŞLARDI

İki pilot 12 Eylül’deki İtalya Grand Prix’sinde birbirleriyle çarpışıp yarış dışı kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki ‘halo’ sistemi sayesinde ölümden dönmüştü. 26 Eylül’deki Rusya Grand Prix’sinde ise Max Verstappen yarışa son sırada başlamasına rağmen ikinci olmuş, Lewis Hamilton da kürsünün zirvesine çıkmıştı.

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#Formula 1#Max Verstappen#Lewis Hamilton