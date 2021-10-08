Formula 1 Türkiye GP’sinde favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

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Spor Servisi / Koray DURKAL - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in mücadelesine sahne olacak.

Bu sezon 5’i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan McLaren Mercedes pilotu Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

7’si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Red Bull pilotu Verstappen ise 244,5 puanla ikinci sırada. Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

12 EYLÜL’DE ÇARPIŞMIŞLARDI

İki pilot 12 Eylül’deki İtalya Grand Prix’sinde birbirleriyle çarpışıp yarış dışı kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki ‘halo’ sistemi sayesinde ölümden dönmüştü. 26 Eylül’deki Rusya Grand Prix’sinde ise Max Verstappen yarışa son sırada başlamasına rağmen ikinci olmuş, Lewis Hamilton da kürsünün zirvesine çıkmıştı.