Formula 1 Türkiye GP'si öncesi müjde! Önümüzdeki 10 yıl...

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İlk olarak söz alan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Formula 1’i Türkiye’ye yeniden kazandırma anlamında kendilerine görev verdiğini ve bu görevi yerine getirmek için çok çalıştıklarını kaydederek, "Geçen sene bu yarışı yaptık. 2020’deki yarış çok iyi bir yarış oldu ve 2 milyar insanın izlediği organizasyon, sezonun en iyi yarışı seçildi. İstanbul’u ve Türkiye’yi çok güzel tanıttık. İstanbul Park dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisi. Maksimum 100 bin kişi ağırlamayı düşünüyoruz, kapasitemiz daha fazla olmasına rağmen. Yabancıların da ilgisiyle bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu organizasyon İstanbul’a, 150-200 milyon Dolar civarında bir girdi sağlayacak gibi görünüyor. Yine bu sene başarıyla bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum" dedi.