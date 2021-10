Formula 1 Türkiye GP'si öncesi müjde! Önümüzdeki 10 yıl...

Haberin Devamı

İlk olarak söz alan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Formula 1’i Türkiye’ye yeniden kazandırma anlamında kendilerine görev verdiğini ve bu görevi yerine getirmek için çok çalıştıklarını kaydederek, "Geçen sene bu yarışı yaptık. 2020’deki yarış çok iyi bir yarış oldu ve 2 milyar insanın izlediği organizasyon, sezonun en iyi yarışı seçildi. İstanbul’u ve Türkiye’yi çok güzel tanıttık. İstanbul Park dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisi. Maksimum 100 bin kişi ağırlamayı düşünüyoruz, kapasitemiz daha fazla olmasına rağmen. Yabancıların da ilgisiyle bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu organizasyon İstanbul’a, 150-200 milyon Dolar civarında bir girdi sağlayacak gibi görünüyor. Yine bu sene başarıyla bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum" dedi.

Intercity İstanbul Park’ın normalde 200 bin kişilik bir kapasitesi olduğunu ancak bu kapasitenin pandemi şartları nedeniyle 100 bine çekildiğini söyleyen Ak, şunları kaydetti:"Covid’den dolayı her şeyimiz çok daha farklı ama 200 binlik kapasitemizi 100 bine çektik. Bıraksak daha fazla olacak. Öyle bir iştah ve ilgi, alaka var. Son yıllarda Türkiye’de büyük bir ilerleme kaydedildi, her yaştan seyirci var. İlgi ve alaka çok yüksek. Hükümetimizin aldığı tedbirlere dikkat ederek 100 bin kişi ağırlayacağız. Formula 1 uluslararası bir organizasyon olduğu için, masraflar da Euro ve Dolar ile ödeniyor. Bizim bütün gelirimiz Türk Lirası bilet gelirlerinden olduğu için, dünyadaki en ucuz bilet olarak satışa çıkardık.""Challenge Eight" sloganından bahseden Vural Ak, "8’inci viraj, bizim için ikonik bir hal aldı. Burayı tasarlayan Alman mimar, üzerine çok çalışmış ve buna göre tasarlanmış. İyi dönen pilot çok vakit kazanıyor, kötü dönen ise çok vakit kaybediyor. Çok sıkı bir fiziksel performans gerektiriyor. Tüm dünyada 8’inci viraj olarak tanınıyor. Challenge Eight sloganı da buradan geliyor" ifadelerini kullandı."Formula 1 kalıcı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Vural Ak, "Formula 1’in yeni CEO’su Stefano Domenicali haftaya davetlimiz olarak Türkiye’ye geliyor. Önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın tüm dünyada kamu kuruluşlarının finansal gücüyle yapılırken, biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Pandeminin etkisi kalkmak üzere ve tekrar eski 10 yıllık kontrat yapmak üzere görüştük, büyük bir ilerleme de kaydettik. Umarım sözleşme de imzalanır ve resmiyete dökülür. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a verdiği müjdeden dolayı çok mutlu olduk. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Son olarak geçen sene pandemi şartlarında her şeyin çok farklı olduğunu dile getiren Ak, "Bu sene çok medeni ve güzel şartlarda yapacağız. Her türlü hazırlığımızı yaptık" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonu düzenlemek adına aldığı inisiyatiften dolayı Intercity yönetimine teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:"İstanbul en önemli şehirlerden biri. Dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri. Yalnızca bir megakent değil. Nüfüsuyla orantılı şekilde turist çeken bir şehir. Aşının bulunması ve hızlı bir şekilde uygulanmaya başlamasıyla birlikte hava trafiği de açılmaya başlandı. İstanbul sadece değerleriyle değil, mevcut altyapısıyla da ön planda. Dünyanın en büyük 2’nci havalimanına sahip. Buradaki en önemli silahımız kültür-sanat ve spor etkinlikleri. Böyle bir megakenti tanıtırken böyle faaliyetlere ev sahipliği yapabiliyor olmanız gerekiyor. Formula 1 en etkili sportif olaylardan birisi. 2 milyara yakın seyirci kapasitesine sahip. Pandemi nedeniyle insanlar birçok etkinlikten uzak kaldılar. Açılmalardan sonra da kaybettikleri vakti hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorlar. Bu etkinlikler biraz da pahalı etkinlikler, organizasyonlar çok pahalı. Yarattığı ilgi nedeniyle çok fazla finansal destek gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1’in düzenlenmesine destek verme kararı aldık. İnşallah Intercity bu organizasyonu kalıcı hale getirir. Biz de ajansımız vasıtasıyla daha fazla katkı vermeye hazırız. Bu tip etkinliklerin sayısını artırdıkça, diğer uluslararası etkinliklerin de hedef ülkesi haline geliyorsunuz. Turistik altyapısı, konaklama altyapısı olarak baktığınızda tüm organizasyonların yapılabileceği bir şehir burası. İnşallah kalıcı hale getirilir ve biz de üstümüze düşen neyse artan oranda desteğimizi sürdürmek istiyoruz."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise şöyle konuştu:"Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) organizasyonu olan Formula 1 Dünya Şampiyonası, 8-9-10 Ekim tarihlerinde, Intercity İstanbul Park’ta yapılacak. 200 ülkedeki 250’nin üzerindeki yayıncı kuruluşun yakından takip ettiği F1 yarışlarını 2 milyarın üzerinde insan izliyor. 2005 ile 2011 yılları arasında ülkemizde 7 kez düzenlenen bu dev organizasyon, 9 yıl aradan sonra 2020 yılının kasım ayında ülkemizde düzenlendi. 2020’deki organizasyonel başarıdan dolayı İstanbul bu yıl F1 yarışlarının takvimine alındı. 2005 yılında yapılan ve aradan geçen 15 yılda küçük onarımdan geçen pistler ve servis yollarını yeniledik. 2020 yılında; Intercity İstanbul Park’ın 5 bin 338 metrelik pisti ile birlikte, pit-stop alanları ve servis yolu ile birlikte tüm asfaltlarını büyük bir hassasiyetle yeniledik. Intercity İstanbul Park’ta 90 bin metrekarelik asfalt kullandık. Tüm alanın işaretlemeleri tamamladık. 2021 F1 yarışları için bu yıl da asfalt yüzeyinde bulunan bitüm ve film tabakasını sildik. Bu şekilde, pist yüzeyinin ıslak ve kuru durumlarda tutunma kapasitesini maksimum düzeye çıkardık. Alandaki trafik levhalarını yeniledik, geçici bilgi levhaları oluşturduk. 27 bin 376 metrekarelik yatay işaretlemeleri yaptık. Uluslararası düzeydeki büyük spor, sanat ve kültür etkinliklerinin seçiminde, ülkeler kadar dünyaca ünlü marka şehirler tercih ediliyor. Bizler de bir dünya markası olan İstanbul’umuzun ulaşım ve iletişim altyapılarını güçlendirerek, mega kentin marka değerinin artırılması için icraat üretiyoruz. Bu vesile ile 6-7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz ’12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şuramızın duyurusunu yapmak istiyorum. Atatürk Havalimanı Yerleşkesi C Terminali’nde gerçekleştireceğimiz Şûrada, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemleri ile politikalarını uluslararası düzeyde ele alacağız. Biz, bu şehri ve İstanbulluları çok seviyor, her zaman ve bu zeminde yanlarında ve yakınlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 2020’de de olduğu gibi, 2021 F1 organizasyonu olarak hepimize başarılar diliyorum."