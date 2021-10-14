Formula 1 Türkiye GP'si için 5+5 yıllık sözleşme mi geliyor? İstanbul Park'taki yarışın perde arkası

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si muhteşem bir yarışa sahne oldu. Valtteri Bottas'ın mutlu sona ulaştığı hafta sonunun en hızlı ismi Lewis Hamilton, 11. sırada başladığı yarışı 5. sırada tamamladı. Max Verstappen, yarışı ikinci sırada tamamlayarak pilotlar sıralamasında yeniden zirveye çıktı. Okay Karacan, Pit-Stop’un yeni bölümünde İstanbul Park'tan öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı.
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