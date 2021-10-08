Formula 1 Türkiye GP'si başlıyor! Motorlar start verecek, seslerini tüm dünya dinleyecek 

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Spor Servisi / Koray DURKAL - Motor sporlarının en önemli yarışı olan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. etabı Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlayacak. İntercity İstanbul Park’ta 9. kez yapılacak yarışı tribünden ya da televizyondan izleyecekler için pisti ve organizasyonu tanıtan bir rehber hazırladık. Resmi adı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si olan yarış hakkında bilinmesi gerekenler şöyle:

SAAT YÖNÜNÜN TERSiNE YAPILAN 14 ViRAJLI PiST

2 milyon m2’lik alana yayılan tesisin mimarı Hermann Tilke. Pist 5 bin 338 km uzunluğunda ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarlandı. Pistteki viraj sayısı 14 (sağ 6, sol 8).

FORMULA 1 PiLOTLARININ EN SEVDiĞi PiSTLERDEN

Saat yönünün tersine olması, inişli-çıkışlı yapısı ve kendine has zorluklarıyla Formula 1 pilotlarının en sevdiği pistlerden biri. Geçen yılki yarışta yaşanan inanılmaz çekişme hâlâ hafızalarda.

SEKiZiNCi ViRAJI DiLLERE DESTAN

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İstanbul Park’ın en meşhur virajı ise 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj. Özellikle geçiş anlarında her şeyin yaşanabileceği bu viraj izleyicilere de aktif bir yarış deneyimi vaat ediyor.

EN YÜKSEK HIZ REKORU 330.3 KM iLE MONTOYA’NIN

Pistte en yüksek hız rekoru, 2005’teki ilk yarışta saatte 330.3 km’ye ulaşan Juan Pablo Montoya’ya ait. Montoya aynı zamanda 1.24.770’lik derecesiyle en hızlı tur zamanının da sahibi.

iSTANBUL’DA EN ÇOK KAZANAN: FELiPE MASSA

2005’te yapılan ilk yarışı McLaren-Mercedes pilotu Kimi Raikkonen kazanmıştı. Bu pistte en çok kazanan ise Felipe Massa oldu. Brezilyalı pilot, 20062008 arası üst üste 3 kez birinci oldu.

EN TECRÜBELiSi KiMi RAiKKONEN

Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 346 grand prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim. Alpine Renault’dan Fernando Alonso 329 yarışta start aldı. Eski pilot Rubens Barrichello 326 yarış ile 3.

100 BiN KiŞi BEKLENiYOR

Formula 1’in 2020 takviminin ‘en iyi yarışı’ seçilen Türkiye Grand Prix’si, pandemi kuralları gereği, kapasitesinin yüzde 50’si kadar olan 100 bin civarında Formula 1 tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor.

BiLET FiYATLARI 300-4.100 TL

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İntercity İstanbul Park’taki yarışın biletleri, kategorisine göre 300 ila 4 bin 100 TL arasında değişiklik gösteriyor. S Sport Plus tan yayımlanacak yarış öncesi seremonide İstiklal Marşı’nı, ünlü şarkıcı Göksel okuyacak.

iSTANBUL’A ÖZEL KUPA

F1 Türkiye GP’si için özel kupa hazırlandı. 5 kilo ağırlığa ve 50 cm yüksekliğe sahip kupada, ünlü 8’inci viraj teması işlendi. Kupanın üstünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.

10 JUMBO JET, 500 TIR DOLUSU MALZEME VE ARAÇ

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· Hamilton geçen yıl burada kazandığı yarışla şampiyonluğunu ilan etmişti.

· Dünyada TV yayınları ile 2 milyar insana ulaşacak.

· Bu yıl 100 milyon dolarlık ekonomi yaratacak.

· 4 bin kadar takım çalışanı bölgedeki otelleri doldurdu.

· Takımlarla beraber yaklaşık 500 tır malzeme geldi.

· 10 kadar jumbo jet, araçları İstanbul’a getirdi.

· Diğer etkinliklerde olduğu gibi aşı veya PCR testi mecburiyeti var.

· Geçen yılki yarış ne kadar sürprizlere açık bir pist olduğumuzu ispatladı.

· 10 takım, 20 pilot.

PiLOTLAR KLASMANI iLK 5

· 1. Lewis Hamilton 246,5 puan

· 2. Max Verstappen 244,5 puan

· 3. Valtteri Bottas 151 puan

· 4. Lando Norris 139 puan

· 5. Sergio Perez 120 puan

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TAKIMLAR KLASMANI iLK 5

· 1. Mercedes 397,5 puan

· 2. Red Bull 364.5 puan

· 3. McLaren 234 puan

· 4. Ferrari 216,5 puan

· 5. Alpine 103 puan