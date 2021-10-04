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Formula 1 tarihinde bir ilk yaşanacak

#Formula 1#Motor Sporları#F1
Formula 1 tarihinde bir ilk yaşanacak

Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.

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F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.

Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.
Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.

Heyecanı artırmak için Sprint yarışları sayısı artacak

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.

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#Formula 1#Motor Sporları#F1