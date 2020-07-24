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Hürriyet
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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 19:41,Son Güncelleme:

Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi

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Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi
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Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine 3 etap daha eklendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 sezonu takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları dahil edildi.

Almanya'nın Nürburgring Pisti 9-11 Ekim, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti 23-25 Ekim ve İtalya'nın Imola Pisti ise 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak.

Öte yandan İtalya'daki yarışın, üç gün süren diğer etapların aksine iki günde tamamlanması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu, 3-5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile başlamıştı

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