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Haber Giriş: 10.07.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Formula 1 takvimine 2 yarış daha eklendi! İtalya ve Rusya...

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Formula 1 takvimine 2 yarış daha eklendi! İtalya ve Rusya...
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu takvimine İtalya ve Rusya'da düzenlenecek iki yarış daha eklendi.

Formula 1'den yapılan açıklamada, 11-13 Eylül tarihlerinde Tuscan Grand Prix'si, 25-27 Eylül'de ise Rusya Grand Prix'si düzenleneceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu 5 Temmuz'da başlamış, Avusturya'daki açılış yarışını Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı.

 

Formula 1 takvimine 2 yarış daha eklendi İtalya ve Rusya...

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