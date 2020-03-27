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Haber Giriş: 27.03.2020 - 21:35,Son Güncelleme:/

Formula 1 takımları, solunum cihazı üretimine destek verecek

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Formula 1 takımları, solunum cihazı üretimine destek verecek
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Formula 1 takımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımların üretimine destek olacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Aston Martin Red Bull, BWT, Haas, McLaren, Mercedes-AMG Petronas, Renault ve Rokit Williams, tıbbi cihaz üretimi için "Pit Yolu" isimli projede bir araya geldi.

Açıklamada, "Pit Yolu Projesi, F1 endüstrisinin temel becerileri olan hızlı tasarım, prototip üretimi ve montaja odaklanarak, takımların kaynaklarını bir araya toplayacak. Bu yedPit yoli takım, koronavirüs salgınının çıkardığı zorluklara hızlı ve yenilikçi yanıtlar arayan endüstrilere destek vermeye hazırdır." ifadelerine yer verildi.

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