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Haber Giriş: 16.07.2020 - 18:12,Son Güncelleme:

Formula 1 takımı Williams, 2021'de yola Russell ve Latifi ile devam edecek

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Formula 1 takımı Williams, 2021'de yola Russell ve Latifi ile devam edecek
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Formula 1 takımlarından Williams, 2021'de mevcut pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışacak.

Williams'tan yapılan açıklamada, gelecek sezon Büyük Britanyalı Russell ve İran asıllı Kanadalı Latifi ile yarışmaya devam edileceği duyuruldu.

Daha önce F2 şampiyonu olan 22 yaşındaki Russell 2019'da, 25 yaşındaki Latifi ise sezon başında Williams'a katılmıştı

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