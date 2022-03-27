Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı!

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Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan'da yapıldı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışta kazanan, son şampiyon Max Verstappen oldu.

Sezonun ilk yarışını kazanan Charles Leclerc ise Verstappen'in arkasında kaldı ve ikinci oldu. Carlos Sainz ise üçüncü sırada yer aldı.

50 tur üzerinden yapılan yarışta son 4 tur, uzun süre ilk sırada yer alan Leclerc ile son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen arasında çekişmeye sahne oldu.



Yarışı ilk sırada bitiren Verstappen ise bu sene ilk, kariyerinde ise 21. kez Formula 1'de kazandı.

Sir Lewis Hamilton ise yarışı 10. sırada tamamlayıp hayal kırıklığı yaşadı.

Sezonun üçüncü yarışı 10 Nisan’da Avustralya’da yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5’i şu şekilde:

Pilotlar

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1. Charles Leclerc (Monako): 45 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 33

3. Max Verstappen (Hollanda): 25

4. George Russell (Büyük Britanya): 22

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 16

Takımlar

1. Ferrari: 78

2. Mercedes: 38

3. Red Bull: 37

4. Alpine: 16

5. Haas Ferrari: 12