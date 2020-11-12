MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriFormula 1 Sportif Direktörü açıkladı! 2021 yılında Türkiye'de yarış olacak mı?
GeriMotor Sporları Formula 1 Sportif Direktörü açıkladı! 2021 yılında Türkiye'de yarış olacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Formula 1 Sportif Direktörü açıkladı! 2021 yılında Türkiye'de yarış olacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Formula 1 Sportif Direktörü açıkladı! 2021 yılında Türkiye'de yarış olacak mı?
Abone Olgoogle-news

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 yılı takvimine eklenmesi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi.

Nielsen, Borsa İstanbul'da Formula 1 için düzenlenen "gong" töreninden sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da büyük işler yapıldığını belirten Nielsen, "9 yıl aradan sonra arkadaşlarımız buraya 2 ay önce kontrole geldiler. Her şey çok güzel durumda. O zamandan beri bile burada büyük işler başarılmış. Pistte her şey yenilenmiş, boyama ve temizleme faaliyetleri düzgün yapılmış. Bu şehirde çok güzel işler yapılmış." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbulda Formula 1 için ’gong’ çaldı
Borsa İstanbul'da Formula 1 için ’gong’ çaldı!

- "Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum."

Türkiye Grand Prix'sinin 2021 yılı takvimine eklenip eklenmeyeceği hakkındaki düşüncelerini anlatan Nielsen, "Şu anda 1-2 ay sonrasını planlamak bile çok zor. Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk Hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum." diye konuştu.

2021 takviminin henüz sonuçlandırılmadığını aktaran Nielsen, "Çünkü uzak bir tarih. Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

F1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, İstanbul'da tekrar olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İstanbul'da tekrar olmak müthiş." diyen Nielsen, şunları kaydetti:

"Yarışlar olmasa bile buraya tekrar gelmek güzel. Gelmeyeli de çok fazla zaman olmuştu. Umarım güzel bir yarış izleyeceğiz. Bundan emimin. Burası harika bir şehir ve ülkeye tekrar gelmekten büyük zevk duyuyorum."

 

Formula 1 Sportif Direktörü açıkladı 2021 yılında Türkiyede yarış olacak mı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle