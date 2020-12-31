MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriFormula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a 'Sir' unvanı verildi!
GeriMotor Sporları Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a 'Sir' unvanı verildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a 'Sir' unvanı verildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a 'Sir' unvanı verildi!
Abone Olgoogle-news

Formula 1'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak Michael Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak olan Lewis Hamilton'a İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verildi.

Formula 1'de 2020 sezonunu rakiplerinin büyük farkla önünde bitiren İngiliz pilot Lewis Hamilton, aynı sezonda Alman efsane Michael Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak olmuştu.

Schumacher'in 91 yarış kazanma rekorunu da aynı sezon içerisinde kıran ve çıtayı 95 zafere taşıyan 35 yaşındaki Hamilton, Birleşik Krallık Kraliçeci'nin Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak şövalyelik unvanı kazandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pistlerdeki başarısının yanı sıra sporda ve ırkçılık karşıtı konularda gösterdiği duyarlılığı sayesinde Lewis Hamilton'a 'Sir' unvanı verildiğini duyurdu.

Lewis Hamilton, İstanbul Park'ta düzenlenen Türkiye GP'yi kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamiltona Sir unvanı verildi

AKTİF KARİYERİNDE 'SIR' UNVANI ALAN İLK F1 PİLOTU

Lewis Hamilton, tarihte 'Sir' unvanı alan 4. Formula 1 pilotu olurken bu unvanı alan ikinci İngiliz ve 3. F1 şampiyonu olarak tarihe geçti. Hamilton, aktif kariyeri sırasında şövalyelik alan ilk isim oldu.

Daha önce İngiliz pilotlar Jackie Stewart ve Stirling Moss ile Avustralyalı Jack Brabham şövalyelik almıştı. Bu isimlerden Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın Formula 1 şampiyonluğu bulunuyordu.

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamiltona Sir unvanı verildi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle