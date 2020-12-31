Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a 'Sir' unvanı verildi!

Formula 1'de 2020 sezonunu rakiplerinin büyük farkla önünde bitiren İngiliz pilot Lewis Hamilton, aynı sezonda Alman efsane Michael Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak olmuştu.

Schumacher'in 91 yarış kazanma rekorunu da aynı sezon içerisinde kıran ve çıtayı 95 zafere taşıyan 35 yaşındaki Hamilton, Birleşik Krallık Kraliçeci'nin Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak şövalyelik unvanı kazandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pistlerdeki başarısının yanı sıra sporda ve ırkçılık karşıtı konularda gösterdiği duyarlılığı sayesinde Lewis Hamilton'a 'Sir' unvanı verildiğini duyurdu.

Lewis Hamilton, İstanbul Park'ta düzenlenen Türkiye GP'yi kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

AKTİF KARİYERİNDE 'SIR' UNVANI ALAN İLK F1 PİLOTU

Lewis Hamilton, tarihte 'Sir' unvanı alan 4. Formula 1 pilotu olurken bu unvanı alan ikinci İngiliz ve 3. F1 şampiyonu olarak tarihe geçti. Hamilton, aktif kariyeri sırasında şövalyelik alan ilk isim oldu.

Daha önce İngiliz pilotlar Jackie Stewart ve Stirling Moss ile Avustralyalı Jack Brabham şövalyelik almıştı. Bu isimlerden Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın Formula 1 şampiyonluğu bulunuyordu.

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