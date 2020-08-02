Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 heyecanı İngiltere Grand Prix ile kaldığı yerden devam ediyor. 2020 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamlamıştı. Organizasyonda şampiyona lideri Mercedes ile 63 puan toplayan Lewis Hamilton’dı. Peki, Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 yarışında maraton devam ediyor. Sırada bu hafta sonu düzenlenecek F1 Britanya GP 2020 var. Formula 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek. Peki, Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Saat Kaçta-Hangi Kanalda?
52 turluk Formula 1 mücadelesinde sıralama turları, 1 Ağustos Cumartesi itibariyle başladı. 2. yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.
Pilotlar klasman
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 33
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26
5. Alexander Albon (Tayland): 22
Sergio Perez (Meksika): 22
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 121
2. Red Bull: 55
2. McLaren: 41
4. Racing Point: 40
5. Ferrari: 27
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