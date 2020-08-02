Formula 1 yarışında maraton devam ediyor. Sırada bu hafta sonu düzenlenecek F1 Britanya GP 2020 var. Formula 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek. Peki, Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Saat Kaçta-Hangi Kanalda?



52 turluk Formula 1 mücadelesinde sıralama turları, 1 Ağustos Cumartesi itibariyle başladı. 2. yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasman

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 121

2. Red Bull: 55

2. McLaren: 41

4. Racing Point: 40

5. Ferrari: 27