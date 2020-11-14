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Motor Sporları
Haber Giriş: 14.11.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Formula 1 pole pozisyonu nedir, ne demek?

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Formula 1 pole pozisyonu nedir, ne demek?
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan bugün gerçekleşen ilk sıralama turu yarışıyla başladı. Formula 1'de İstanbul Grand Prix'inde pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı. Haberler ardından pole pozisyonunun anlamı merak konusu oldu. Formula 1 pole pozisyonu nedir?

Pole pozisyonu yarışlara en öne başlanan yerdir, yani ilk sıradır. Yarışta ilk sırayı almak için pilotlar sıralama turlarına çıkar ve en iyi dereceyi alan pilot yarışa pole pozisyonunda başlar.

"Pole pozisyonu" terimi; at yarışında, yarışa en öndeki yuvadan başlayan atı belirtmek için kullanılan ifadeden gelmektedir.

Terim motor sporlarına çok farklı biçimlerde girmiştir. Pist yarışlarında, yarışa ilk sırada başlayacak olan pilot pole pozisyonu sahibi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle farklı bir seansta elde edilen derecelere göre belirlenen pole pozisyonu, önceki yarışların sonuçlarına göre de şekillenebilmektedir.

 

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