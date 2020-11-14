Formula 1 pole pozisyonu nedir, ne demek?

Pole pozisyonu yarışlara en öne başlanan yerdir, yani ilk sıradır. Yarışta ilk sırayı almak için pilotlar sıralama turlarına çıkar ve en iyi dereceyi alan pilot yarışa pole pozisyonunda başlar.



"Pole pozisyonu" terimi; at yarışında, yarışa en öndeki yuvadan başlayan atı belirtmek için kullanılan ifadeden gelmektedir.



Terim motor sporlarına çok farklı biçimlerde girmiştir. Pist yarışlarında, yarışa ilk sırada başlayacak olan pilot pole pozisyonu sahibi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle farklı bir seansta elde edilen derecelere göre belirlenen pole pozisyonu, önceki yarışların sonuçlarına göre de şekillenebilmektedir.