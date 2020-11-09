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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye mesaj!

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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye mesaj!
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Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde yeniden yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Mercedes'in Twitter hesabından paylaşılan video mesajına, "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Hamilton, "Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'deki tüm Mercedes fanları, umarım kendinize iyi bakıyor ve Türkiye Grand Prix'sini heyecanla bekliyorsunuzdur. Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüyor olmak harika." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Formula 1 takipçilerinin uzun süredir yarışların geri dönmesini beklediğini kaydeden Büyük Britanyalı sürücü, "Emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın." yorumunu yaptı.
Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.

Formula 1 pilotu Lewis Hamiltondan Türkiyeye mesaj

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