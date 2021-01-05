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Motor Sporları
Haber Giriş: 05.01.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı

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Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden McLaren'in sürücüsü Lando Norris'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

McLaren takımından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tatilini sürdüren 21 yaşındaki pilotun koku ve tat alma yetisini kaybetmesinin ardından Kovid-19 testine girdiği ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Geçen sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Büyük Britanyalı pilot, 14 gün boyunca karantina altında kalmasının ardından takımının antrenman kampına katılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 21 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

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