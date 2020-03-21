Formula 1 pilotları sanalda yarışacak!

Sanal grand prix’lerin ilki 22 Mart’ta TSİ 23.00’te Bahreyn Grand Prix’si olacak ve 28 tur sürecek. Serinin ilk yarışında bu sezonki tüm takımlar ve pilotların yanı sıra ünlü isimler de yer alacak. Ertelenen yarışların yerine yapılacak olan sanal yarışlar, bu yarışların gerçek tarihlerinde yapılacak ve mayıs ayına kadar sürecek.

Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov, Ukrayna hükümetine koronavirüs teşhis ve tedavi çalışmalarında kullanılması için 9.6 milyon Euro bağışladı. Zambiya'da liglerin ertelendiği açıklandı.

Alman ekibi E.Frankfurt, takımda 1 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

İsviçre takımı Sion, ücret indirimine gitmeyen 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

GÜREŞLER İPTAL

Türkiye Güreş Federasyonu, nisan ayında yapılması planlanan tüm yağlı güreş turnuvalarını erteledi.

UNITED'DAN JEST

M.United, maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda tüm çalışanlarının maaşlarını ödeyeceğini açıkladı.

Japonya liglerinde küme düşme bu sezon için geçerli olmak üzere kaldırıldı.

UEFA, ödemelerinde gecikme olan kulüplere verdiği süreyi 30 Nisan’a uzattı.