MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFormula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriSpor Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 31.07.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Abone Olgoogle-news

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.

Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 2, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasman

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 121

2. Red Bull: 55

2. McLaren: 41

4. Racing Point: 40

5. Ferrari: 27

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle