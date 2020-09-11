Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar Sports TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 5, takım arkadaşı Valtteri Bottas, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birer kez podyumun zirvesine çıktı.

İtalya'daki 9. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 117

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lance Stroll (Kanada): 57

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 57

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 281

2. Red Bull: 158

3. McLaren: 98

4. Racing Point: 82

5. Renault: 71