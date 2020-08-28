Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 4, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1 ne zaman saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 95

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89

4. Charles Leclerc (Monaco): 45

5. Lance Stroll (Kanada): 40

Alexander Albon (Tayland): 40

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 221

2. Red Bull: 135

3. Racing Point: 63

4. McLaren: 62

5. Ferrari: 61