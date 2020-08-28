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Spor Arena
Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Formula 1 ne zaman saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

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Formula 1 ne zaman saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 7. yarışı, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden düzenlenecek. Peki Formula 1 ne zaman saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 4, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1 ne zaman saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 95

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89

4. Charles Leclerc (Monaco): 45

5. Lance Stroll (Kanada): 40

Alexander Albon (Tayland): 40

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 221

2. Red Bull: 135

3. Racing Point: 63

4. McLaren: 62

5. Ferrari: 61

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