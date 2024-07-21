Formula 1 Macaristan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Temmuz Pazar F1 programı!

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Sezonun 13. yarışı bu hafta Macaristan'da. Macaristan Grand Prix'si, 4 bin 381 metre uzunluğundaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. İşte F1 Macaristan Grand Prix saati ve canlı yayın ekranı...

FORMULA 1 MACARİSTAN GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Formula 1’de sezonun 13. yarışı Macaristan'da gerçekleştirilecek. Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Pilotlar

1 - Max Verstappen: 255 puan

2 - Lando Norris: 171 puan

2 - Charles Leclerc: 150 puan

3 - Sergio Perez: 107 puan

4 - Carlos Sainz: 146 puan

5 - Oscar Piastri: 124 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 373 puan

2 - Ferrari: 302 puan

3 - McLaren: 295 puan

4 - Mercedes: 221 puan

5 - Aston Martin: 68 puan