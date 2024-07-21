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Formula 1 Macaristan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Temmuz Pazar F1 programı!

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#Formula 1 Macaristan Grand Prix#Formula 1#F1
Formula 1 Macaristan Grand Prixi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 21 Temmuz Pazar F1 programı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 15:32

Formula 1'de bu haftaki durak Macaristan. Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si Hungaroring Pisti'nde yapılacak. Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2020 yılında 1:16.627 derecesiyle Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton gerçekleştirdi. Peki Formula 1 Macaristan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte F1 saati ve canlı yayın bilgisi...

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Sezonun 13. yarışı bu hafta Macaristan'da. Macaristan Grand Prix'si, 4 bin 381 metre uzunluğundaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. İşte F1 Macaristan Grand Prix saati ve canlı yayın ekranı...

FORMULA 1 MACARİSTAN GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Formula 1’de sezonun 13. yarışı Macaristan'da gerçekleştirilecek. Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Pilotlar

1 - Max Verstappen: 255 puan
2 - Lando Norris: 171 puan
2 - Charles Leclerc: 150 puan
3 - Sergio Perez: 107 puan
4 - Carlos Sainz: 146 puan
5 - Oscar Piastri: 124 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 373 puan
2 - Ferrari: 302 puan
3 - McLaren: 295 puan
4 - Mercedes: 221 puan
5 - Aston Martin: 68 puan

 

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#Formula 1 Macaristan Grand Prix#Formula 1#F1

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