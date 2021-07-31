MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriFormula 1 Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Hamilton'un
GeriMotor Sporları Formula 1 Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Hamilton'un
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Formula 1 Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Hamilton'un

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Formula 1 Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Hamilton'un

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Hamilton, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.419 saniyelik derecesiyle kariyerinde 101. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı sürücünün takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 0.315 saniye farkla ikinciliği, liderden 0.421 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Macaristan'da 70 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi