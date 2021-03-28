Formula 1 İtalya yarışı ne zaman? Tarih belli oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Yarışseverler şimdiden sezonun 2. yarışı olan İtalya etabının tarihini araştırıyor. Peki, Formula 1 İtalya yarışı ne zaman?
Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, 96. zaferine Bahreyn Grand Prix'sinde ulaştı. Britanyalı pilot, Michael Schumacher'e ait, şampiyonada 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunun da yeni sahibi oldu. İşte, 2021 İtalya Grand Prix'sinin tarihi...
Formula 1'de İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 2. yarışı, 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 18
3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 16
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12
5. Sergio Perez (Meksika): 10
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 41
2. Red Bull: 28
3. McLaren: 18
4. Ferrari: 12
5. AlphaTauri: 2