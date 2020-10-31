Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pole pozisyonu Bottas'ın oldu!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 13. etabı, İtalya'daki 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak. Peki, Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya'daki 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. İşte, Formula 1 İtalya yarışı hakkında bilgiler...
Mercedes sürücüsü Bottas, 1.13.609'luk derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Fin pilot, kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaştı.
Bottas'ın 0.097 saniye arkasındaki takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinciliği, liderin 0.567 saniye gerisindeki Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.
YARIŞLAR NE ZAMAN?
Yarışın sıralama turları, Cumartesi günü TSİ 16.00'da yapıldı. Yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. İtalya'daki 13. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 179
3. Max Verstappen (Hollanda): 162
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 80
5. Charles Leclerc (Monaco): 75
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 435
2. Red Bull: 226
3. Racing Point: 126
4. McLaren: 124
5. Renault: 120
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