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Spor Arena
Haber Giriş: 07.05.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Formula 1 İspanya yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılı program

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Formula 1 İspanya yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılı program

Formula 1'de sıradaki durak İspanya. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek. Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek. Peki, Formula 1 İspanya yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor. Yarış S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32

5. Charles Leclerc (Monaco): 28

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 101

2. Red Bull: 83

3. McLaren: 53

4. Ferrari: 42

5. Alpine: 13

 

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