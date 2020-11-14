Formula 1 heyecanı misli.com'da

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 9 yıl aradan sonra ülkemize muhteşem bir organizasyon geri döndü: Formula 1. Sezonun 14. yarışı olan Türkiye GP pazar saat 13.10'da koşulacak. Yarışseverler, dev organizasyona Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com üzerinden tekli bahis oynama şansına sahip olacak.

HAMILTON 7. ŞAMPİYONLUK İÇİN PİSTTE

Muhteşem yarış öncesinde İntercity İstanbul Park'ta 7. şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan yarışın favorisi Lewis Hamilton'ın, 1.60 oranı bulunuyor. Mercedes takımında yarışan Britanyalı sürücü, Alman efsane Michael Schumacher'in rekorunu yakalamak içşn piste çıkacak. Öte yandan takım arkadaşı Valltteri Bottas ise 4.60 orana sahip.

VERSTAPPEN 2. GALİBİYETİ İSTİYOR

Sezon başından beri Mercedes'lerin ensesinden ayrılmayan RedBull'un çılgın pilotu Max Verstappen ise 3.00 orana sahip. Hollandalı pilot, bu sezonki 2. yarış zaferi için piste çıkacak. Bu sezon dibe vuran Ferrari pilotları Chales Leclerc'in 18, Sebastian Vettel'in ise 70 oranı bulunuyor.

İki sürücü, bir kaos yaşanması halinde podyum hedefliyor. Öte yandan Renault'da 2 kez podyumun 3. basamağına çıkan Daniel Ricciardo da 50 oran ile dikkat çekiyor. Yarışseverler, dev kapışma öncesine kadar misli.com üzerinden bahis yapma şansı bulacak.