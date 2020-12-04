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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek! Sakhir GP...

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Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek! Sakhir GP...
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'siyle sürecek.

Mercedes'in takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun 16. yarışı, önceki etabın yapıldığı Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan Uluslararası Bahreyn Pisti'nin yeni inşa edilen 3 bin 543 metrelik bölümünde düzenlenecek.

Romain Grosjean en az 1 yarış dinlenecek Sakhirde Fittipaldi yarışacak...
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Pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantileyen Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamayacağı yarışta yerini 22 yaşındaki Büyük Britanyalı George Russell alacak.

Mercedeste Lewis Hamiltonın yerine Russell yarışacak
Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine Russell yarışacak

87 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun 16. yarışı öncesi öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 11, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

 

Formula 1 heyecanı Bahreynde devam edecek Sakhir GP...

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