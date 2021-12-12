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HABERLERSpor Arena Haberleri

Formula 1 (F1) saat kaçta, hangi kanalda? Verstappen ve Hamilton tarihi yarışta...

#F1#F1 Hangi Kanalda#Formula 1 Yarışı
Formula 1 (F1) saat kaçta, hangi kanalda Verstappen ve Hamilton tarihi yarışta...

Formula 1 (F1) heyecan dolu bir yarışa daha tanıklık edecek. Toplam 5,2 kilometrelik yarış pistinde koşulacak yarış, büyük çekişmeye sahne olacak. Red Bull'un İlk şampiyonluğunu isteyen 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak. Peki, F1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Tarihin en çekişmeli sezonlarından birini yaşayan Formula 1’de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Pilotlar ve markalar klasmanında 2021 yılının en büyükleri TSİ 16.00’da start alacak Abu Dabi Grand Prix’si sonucunda belli olacak.

YARIŞSEVERLER HEYECANLA BEKLİYOR

Tüm dünyada yarışseverlerin nefeslerini tutarak izleyeceği Abu Dabi Grand Prix’sinde, her ikisi de 369.5 puana sahip olan Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes’ten Lewis Hamilton, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

MAX VERSTAPPEN KAZANIRSA iLK OLACAK

24 yaşındaki Hollandalı Verstappen kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için piste çıkacak. 36 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton kazanırsa, toplamda 8. kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher ile paylaştığı şampiyonluk rekorunu tek başına ele geçirecek.

MARKALAR KLASMANINDA MERCEDES 28 PUAN ÖNDE

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Tıpkı pilotlar gibi müthiş bir rekabetin yaşandığı markalar klasmanında Mercedes, son yarışa 28 puan önde birinci sırada giriyor. 587,5 puanlı Mercedes ve 559,5 puanlı Red Bull’un en yakın takipçileri 307,5 puanlı Ferrari.

Formula 1 (F1) saat kaçta, hangi kanalda Verstappen ve Hamilton tarihi yarışta...

ŞAMPiYON, DÖRDÜNCÜ KEZ ABU DABi’DE BELiRLENECEK

Formula 1’e 13. kez ev sahipliği yapan Abu Dabi, 4. kez şampiyon pilotun belirleneceği yer olacak. Daha önce 2010’da Sebastian Vettel, 2014’te Lewis Hamilton, 2016’da da Nico Rosberg, Abu Dabi’de şampiyon oldu.

HAMiLTON BU PiSTTE 5 YARIŞ KAZANDI

Rakibinden çok daha tecrübeli olan Hamilton, daha önce Abu Dabi’de yapılan yarışlarda 5 kez (2011, 2014, 2016, 2018 ve 2019) birinci oldu. Verstappen ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

ŞAMPİYON PİSTTE BELİRLENSİN KAZANAN DOĞRU YOLLA KAZANSIN

Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen’in oğlu olan Max, dünya şampiyonu olması halinde organizasyon tarihinde bunu başaran 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot olacak. Genç pilot, yarış öncesi düzenlenen basın toplantısında, sezon içerisinde yaşanan olaylara gönderme yaparak, “Olan oldu, artık geriye dönüş yok. Biz sadece pist üstünde aksiyon istiyoruz” dedi.

HAMİLTON: İYİ BİR YARIŞ İÇİN BURADAYIM

Lewis Hamilton, dün yapılan basın toplantısında, “Yarışa yaklaşırken, enerjimi kaza ihtimali gibi şeyleri düşünmeye harcamıyorum. Burada yarışan herkesin doğru yolla kazanmak istediğine inanmak istiyorum. Ben, iyi bir yarış için buradayım. Takım olarak pozitif bir şekilde buraya geliyoruz. Araç da iyi bir noktada. Bence bu hafta sonu güçlü olabiliriz” diye konuştu.

2 REKOR BiRDEN KIRILABiLiR

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Formula 1’in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri olan Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020’nin ardından 8. şam
piyonluğunu elde ederek rekor kırmayı hedefliyor. Organizasyon tarihinin en fazla yarış birinciliğine (103) ve pole pozisyonuna (103) sahip ismi olan Lewis Hamilton, şampiyonluk hedefine ulaşırsa, Michael Schumacher ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek. Formula 1’e adım attığı 2007 yılından itibaren mücadele ettiği 15 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca Schumacher’in ‘peş peşe en fazla şampiyonluk yaşayan F1 pilotu’ rekorunu da egale etme peşinde.

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POLE POZİSYONU VERSTAPPEN’İN

Abu Dabi Grand Prix’sinin dün yapılan sıralama turlarının en hızlısı Max Verstappen oldu. 1:22.109’luk derecesiyle en iyi zamanı elde eden Red Bull pilotu, bugün koşulacak yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, rakibinin 0.371 saniye gerisinde kalarak ikinci olurken, McLaren’den Lando Norris 0.838 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

FORMULA 1 ABU DABİ YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de şampiyonun belli olacağı Abu Dabi yarışı, 12 Aralık Pazar günü saat 16:00'da balayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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AYNI PUANA SAHİP OLAN VERSTAPPEN VE HAMİLTON ŞAMPİYONLUĞA NASIL ULAŞIR?

1- Yarışı, rakibinden önde bitiren pilot her halükârda dünya şampiyonluğunu kazanır.

2- İkisi pilot da yarış dışı kalıp puan alamazsa, Verstappen mutlu sona ulaşır.

3- Yarış yarıda bırakılıp durdurulursa, rakibinden önde olan pilot şampiyon olur.

YARIŞIN STAR DİZİLİŞİ ŞU ŞEKİLDE

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Carlos Sainz (Ferrari)

6- Valtteri Bottas (Mercedes)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Esteban Ocon (Alpine)

10- Daniel Ricciardo (McLaren)

11- Fernando Alonso (Alpine)

12- Pierre Gasly (AlphaTauri)

13- Lance Stroll (Aston Martin)

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15- Sebastian Vettel (Aston Martin)

16- Nicholas Latifi (Williams)

17- George Russell (Williams)

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Nikita Mazepin (Haas)

PUAN DURUMU 

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Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Formula 1'de puan durumu şu şekilde;

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

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