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Formula 1 (F1) saat kaçta, hangi kanalda?

#F1#F1 Hangi Kanalda#Formula 1 Yarışı
Formula 1 (F1) saat kaçta, hangi kanalda

Formula 1 (F1) heyecan dolu bir yarışa daha tanıklık edecek. Toplam 5,2 kilometrelik yarış pistini koşacak olan takımlar, büyük çekişmeye sahne olacak. Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak. Peki, F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Formula 1 Abu Dhabi GP için geri sayım başladı. Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları 11 Aralık Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Formula 1'de puan durumu şu şekilde;

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

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