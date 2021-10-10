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Formula 1 (F1) mavi bayrak ne demek? F1 bayrak anlamları

#F1#Formula 1#Formula 1 Bayrakları
Formula 1 (F1) mavi bayrak ne demek F1 bayrak anlamları

Formula 1 mavi bayrak ve diğer bayrak türleri, yarışları takip eden pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Damalı bayrak, sarı bayrak, kırmızı bayrak, siyah bayrak, yeşil bayrak, sarı kırmızı çizgili bayrak, ortası turuncu siyah bayrak, beyaz bayrak gibi seçenekler, yarışı yönlendiriyor. Peki, Formula 1 (F1) mavi bayrak ne demek?

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Formula 1 mavi bayrak, pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Bayrak türlerini anlamlandırarak bilgi edinmek isteyen izleyiciler, yarışa daha iyi adapte olmak istiyor. Peki, Formula 1 (F1) mavi bayrak ne demek? İşte, o detaylar

Damalı bayrak: Yarışın sona erdiğini belirtir. İlk 3 araca sallanan bu bayrağı sadece yarış direktörü veya onun tayin edeceği kişi kullanabilir.

Sarı bayrak: Pistte tehlike var anlamına gelir. Pilot için bir tane sallanan bayrak “yavaşla”, iki tane sallanan ise “Her an durmaya hazır ol” anlamındadır.

Kırmızı bayrak: Yarışın durdurulduğunu belirtir. Kaza sonucu pistte bir aracın kalmış olması veya yarışın devam etmesinin tehlikeli olduğunu anlatır. Pilotlar bu bayrağı gördüklerinde yavaş bir şekilde pite dönmek zorundadır.

Mavi bayrak: Hem tur bindirilen, hem de yarışan araçlara gösterilir. Tur bindirilecek aracın arkadan gelen araca yol vermesi şarttır.

Siyah bayrak: Diskalifiye durumunu belirtir. Araç numarası ile birlikte kullanılır.

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Yeşil bayrak: Bir önceki pozisyonda gösterilen herhangi bir renkteki işaret bayrağının artık devre dışı kaldığını belirtmek için kullanılır.

Sarı-kırmızı çizgili bayrak: Pistin kaygan olduğunu belirtir.

Siyah-beyaz bayrak: Sportmen olmayan bir davranış yapıldığını belirtir. Araç numarasıyla birlikte kullanılır ve diskalifiyeden önceki uyarıdır.

Ortası turuncu siyah-bayrak: Aracın mekanik bir problemi olduğunu ve hemen pit alanına girmesi gerektiğini anlatır.

Beyaz bayrak: Pistte yavaş hareket eden bir aracın olduğunu belirtir.

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