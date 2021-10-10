Formula 1 (F1) mavi bayrak ne demek? F1 bayrak anlamları

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Formula 1 mavi bayrak, pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Bayrak türlerini anlamlandırarak bilgi edinmek isteyen izleyiciler, yarışa daha iyi adapte olmak istiyor. Peki, Formula 1 (F1) mavi bayrak ne demek? İşte, o detaylar

Damalı bayrak: Yarışın sona erdiğini belirtir. İlk 3 araca sallanan bu bayrağı sadece yarış direktörü veya onun tayin edeceği kişi kullanabilir.



Sarı bayrak: Pistte tehlike var anlamına gelir. Pilot için bir tane sallanan bayrak “yavaşla”, iki tane sallanan ise “Her an durmaya hazır ol” anlamındadır.

Kırmızı bayrak: Yarışın durdurulduğunu belirtir. Kaza sonucu pistte bir aracın kalmış olması veya yarışın devam etmesinin tehlikeli olduğunu anlatır. Pilotlar bu bayrağı gördüklerinde yavaş bir şekilde pite dönmek zorundadır.

Mavi bayrak: Hem tur bindirilen, hem de yarışan araçlara gösterilir. Tur bindirilecek aracın arkadan gelen araca yol vermesi şarttır.



Siyah bayrak: Diskalifiye durumunu belirtir. Araç numarası ile birlikte kullanılır.

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Yeşil bayrak: Bir önceki pozisyonda gösterilen herhangi bir renkteki işaret bayrağının artık devre dışı kaldığını belirtmek için kullanılır.



Sarı-kırmızı çizgili bayrak: Pistin kaygan olduğunu belirtir.

Siyah-beyaz bayrak: Sportmen olmayan bir davranış yapıldığını belirtir. Araç numarasıyla birlikte kullanılır ve diskalifiyeden önceki uyarıdır.



Ortası turuncu siyah-bayrak: Aracın mekanik bir problemi olduğunu ve hemen pit alanına girmesi gerektiğini anlatır.

Beyaz bayrak: Pistte yavaş hareket eden bir aracın olduğunu belirtir.