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GeriMotor Sporları Formula 1 eski şampiyonu Jenson Button, Williams'a danışman oldu
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Motor Sporları
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Haber Giriş: 22.01.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Formula 1 eski şampiyonu Jenson Button, Williams'a danışman oldu

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Formula 1 eski şampiyonu Jenson Button, Williams'a danışman oldu
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2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button, 2021 sezonundan itibaren Williams takımının başdanışmanı olacak.

Bir şampiyonluk ve 15 yarış birinciliği kazandığı F1 kariyerini 2016 sezonu bitiminde noktalayan Büyük Britanyalı pilot, 2000 yılında şampiyonaya adım attığı takım olan Williams'a, farklı bir görevle geri döndü.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, uzun süreli sözleşme imzalayan 41 yaşındaki Button, başdanışmanlık görevine getirildi. Button'ın, bu yıl Sky Sports kanalındaki yorumculuk görevini de sürdüreceği belirtildi.

1977'de Frank Williams tarafından kurulan takım, geçen sezon ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmıştı.

 

Formula 1 eski şampiyonu Jenson Button, Williamsa danışman oldu

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