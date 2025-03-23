Formula 1 Çin Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin!

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Formula 1’de sezonun ikinci yarışı Çin’de yapıldı.

Çin Grand Prix’si, Şanghay Uluslararası Pisti’nde 56 tur üzerinden koşuldu. Zafere ulaşan McLaren’ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu.

Genç pilot, pole pozisyonu avantajını iyi kullanarak liderliğini korudu.

Yarışta ikincilik ise bir diğer McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris’in oldu. Mercedes’in Britanyalı pilotu George Russell da yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Geçen yılın Çin GP’sini kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen, son turlarda Ferrari pilotu Leclerc’i geçerek yarışı dördüncü bitirdi.

Sezonun bir sonraki yarışı olan Japonya GP, 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00’de gerçekleşecek.